محافظ القاهرة يعلن افتتاح كوبرى قصر النيل بعد تطويره خلال اكتوبر

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أهمية مشروع القاهرة الخديوية واستكمال ماتم تطويره مع أهمية الحفاظ علي ما تم من أعمال من خلال توقيع عقود مع شركات متخصصة لعمل صيانة دورية للمباني التراثية وظهورها بشكل لائق علي الدوام وكذلك صيانة الشوارع الهامة التي تم تطويرها ورفع كفاءتها وعدم السماح قطعيا بعودة الباعة الجائلين أو تجاوز بعض المحال والمقاهي للأماكن المخصصة لهم والتشديد علي التزام قائدي السيارات بعدم الانتظار في الشوارع إلا في الاماكن المخصصه لهم.

وأشار المحافظ الى أنه سيتم افتتاح كوبري قصر النيل والمرحلة الأولي من تطوير الكورنيش وشارع الشواربي وممر بهلر رسميا خلال الشهر الجاري مشيرا إلي أن أعمال التطوير التي امتدت لكوبري قصر النيل لم يشهدها من قبل عبر تاريخه حيث شملت إعادة طلاء السور الحديدي والأعمدة طبقا للأصول الفنية حيث تم رفع طبقات الدهانات المتتالية والعودة إلي الأصل ثم إعادة طلائه مع إصلاح البواكي المنبعجة واستكمال أعمدة الانارة وإعادة رصف الرصيف وجسم الكوبري ، مع إصلاح الفواصل وكذلك القواعد الخرسانية الحاملة لجسم الكوبري وإعادة إنارته بشكل متميز حيث يظهر الكوبري كعلامة من علامات القاهرة التراثية من كل الاتجاهات ، مع تكليف وزارة الآثار بأعمال ترميم تماثيل الأسود الأربعة .

ووجه المحافظ مدير المشروع بوضع جدول زمني لكل عنصر من عناصر المشروع الجاري تطويرها محدد به زمن الانتهاء منه وموعد افتتاحه .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الاسبوعي لمتابعة أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية بحضور اللواء محمد أيمن عبدالتواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام ورؤساء الأحياء المعنية ود. سهير حواس مستشار المحافظ للتنسيق الحضاري ود. فتحية الشتيوي ممثل عن الشركة القابضة للتأمين وممثلي شركات المقاولات واستشاريين المشروع وعدد من قيادات المحافظة .