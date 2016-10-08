ضبط 3 عاطليين بحوزتهم 5 طرب حشيش قبل توزيعها على عملائهم فى الإسكندرية

مراسل«ONA»:

تمكن النقيب محمد شعلة، والنقيب عبد الرحمن أبوطالب، الضابطان بإدارة البحث الجنائى “وحدة تأمين الطرق” بالإسكندرية، المعينان خدمة تأمين طريق المحور دائرة قسم شرطة مينا البصل، من ضبط كل من “م .ص” 26 سنة و “م .ص” 26 سنة و “م. ا” 26 سنة عاطلين بحوزتهم “5″ طرب لمخدر الحشيش “تزن 625 جرام تقريبا “ومبلغ 210 جنيها هاتفى محمول أثناء استقلالهم السيارة رقم 17439 ملاكى البحيرة.

أقروا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم واستخدامهم السيارة فى عملية الترويج، وجارى العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة سيدى جابر من ضبط كل من “م .ا” 33 سنة، “م .ع” 30 سنة، “ى. ا” 35سنة عاطلون بحوزتهم “27 ” لفافه لمخدر الهيروين تزن حوالى 120 جرام “ومبلغ 3335 جنيها و3 هاتف محمول أثناء استقلالهم السيارة رقم س ق ل 1432 مصر “أجرة – عداد “.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ الماللا من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم واستخدامهم السيارة فى عملية الترويج.

كما تمكن النقيب محمد أيمن والنقيب محمد غراب الضابطان بإدارة البحث الجنائى “وحدة تأمين الطرق” والمعينان خدمة تأمين الطريق الساحلى دائرة قسم شرطة أول العامرية من ضبط “م. ا” 42 سنة عاطل بحوزته لفافه لمخدر الهيروين ” تزن حوالى 100 جرام “ومبلغ 100 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وجارى العرض على النيابة.

وتم القبض على عاطلين حاولا سرقة “توك توك” بالإكراه فى محرم بك بالإسكندرية.