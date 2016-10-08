ننشر أسماء المحكوم عليهم في قضية «خلية الزيتون»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بإعدام المتهم محمد فهيم عبد الحليم، في قضية «خلية الزيتون»، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ8 متهمين، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق 11 متهما، كما قضت بانقضاء الدعوى لـ5 متهمين.

وعاقبت المحكمة بالسجن المؤبد بحق المتهمين، محمد صلاح عبد الفتاح عاطل، وخالد عادل حسين عبد الحليم، مدرس لغة عربية، وأحمد عادل حسين مهندس كهرباء، وهاني عبد الحليم أبو مسلم، هارب بدولة إيطاليا، ومحمد أحمد السيد الدسوقي – مهندس اتصالات بمطار القاهرة، وأحمد فرحان السيد، مهندس حر، وأحمد سيد ناصر مدرس بكلية الزراعة، وإبراهيم محمد سيد، طبيب بيطري، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا.

كما قضت بعدم جواز نظر الدعوى لكل من: “محمد خميس، وأحمد السيد، وياسر عبد القادر، وأحمد السيد، وفرج رضوان حماد”، لسابق الحكم عليهم بحكم نهائى في القضية.

وكانت النيابة نسبت إلى المتهمين، تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة “سرية الولاء والبراء” وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.