قافلة طبية من القوات المسلحة تواصل الكشف الطبى على الأهالى بوسط سيناء

مراسل«ONA»:

واصلت قافلة طبية، تضم متخصصين من الأطباء بالقوات المسلحة الكشف الطبى على المرضى من أهالى وسط سيناء وتقديم العلاج مجانًا.

وقال نصر الله محمد، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إنه تم استقبال قافلة طبية من القوات المسلحة تضم أطباء متخصصين فى أمراض الأطفال والباطنة والعظام والأمراض الجلدية، بدأت من يوم الثلاثاء الماضى فى استقبال الحالات المرضية من أبناء مناطق وسط سيناء فى مستشفى نخل المركزى ووحدة طب الأسرة بقرية النقب.

وأضاف رئيس مركز ومدينة نخل، أن القافلة تقدم خدمات الكشف الطبى والعلاج مجانا للمترددين عليها من المرضى، ويتم تحويل من يحتاجون عمليات جراحية من بين المرضى للمستشفيات المتخصصة لإجرائها مجانا.

وأعرب عن شكره بإسم الأهالى للقوات المسلحة على هذا الدور، لافتًا الي أن وجود القافلة أفاد كثير من أصحاب الحالات المرضية العاجلة والمزمنة، وعلى وجه الخصوص من يسكنون القرى والمناطق النائية البعيدة.