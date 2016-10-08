سعر الذهب اليوم بالسوق المصرية

الذهب المصري يشهد تراجعاً اليوم بالسوق المصرية، وبشرى لجميع الشباب المقدمين على الزواج لشراء الشبكة خلال هذه الأيام، و يشهد السوق المصري حالة من عدم الثبوت في سعر الأصفر خلال هذه الأيام، نتيجة لبعض العوامل الاقتصادية التي تمر بها البلاد المصرية، بالإضافة لارتفاع وهبوط سعر الدولار الأمريكي بالسوق المصرية.

سعر الذهب اليوم :-

وأكد المصدر من خلال تصريحات صحفية، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً تاريخياً اليوم في مصر، وأوضح المصدر أن قيمة جرام 14 يصل 324 جنيهاً، كما أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 417 جنيه، أما جرام الذهب عيار 21 سجل484جنيها، كما قفز سعر الجرام عيار 24 ليصل إلى 554 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 3669 جنيهاً.

وأكد بعض الخبراء في مجال صناعة الذهب المواطنين المصريين بشراء الذهب خلال هذه الأيام، حيث أنه سوف يرتفع أكثر خلال الأيام القادمة و حتى نهاية العام الحالي، ويعتبر الذهب من اكثر الوسائل أماناً في عملية الادخار

شبكةعيونالإخبارية

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