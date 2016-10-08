أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية -
مساعدات مادية لـ17 أسرة بالجيزة -
بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟ -
videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الذهب اليوم بالسوق المصرية

Google+ Print
سعر الذهب اليوم بالسوق المصرية سعر الذهب اليوم بالسوق المصرية

الذهب المصري يشهد تراجعاً اليوم بالسوق المصرية، وبشرى لجميع الشباب المقدمين على الزواج لشراء الشبكة خلال هذه الأيام، و يشهد السوق المصري حالة من عدم الثبوت في سعر الأصفر خلال هذه الأيام، نتيجة لبعض العوامل الاقتصادية التي تمر بها البلاد المصرية، بالإضافة لارتفاع وهبوط الأمريكي بالسوق المصرية.

اليوم :-

وأكد المصدر من خلال تصريحات صحفية، أن الذهب شهدت ارتفاعاً تاريخياً اليوم في ، وأوضح المصدر أن قيمة جرام 14 يصل 324 جنيهاً، كما أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 417 جنيه، أما جرام الذهب عيار  21 سجل484جنيها، كما قفز سعر الجرام عيار 24 ليصل إلى 554 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 3669 جنيهاً.

وأكد بعض الخبراء في مجال صناعة الذهب المواطنين المصريين بشراء الذهب خلال هذه الأيام، حيث أنه سوف يرتفع أكثر خلال الأيام القادمة و حتى نهاية العام الحالي، ويعتبر الذهب من اكثر الوسائل أماناً في عملية الادخار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية

السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - رشا إسماعيل : معدل العام الدراسي في مصر من أقل المعدلات والمشكلة ليست في المناهج فقط

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

السفيرة عزيزة - الكاتبة / عزة هيكل ... التعليم في مصر يعمل على إنقسام المجتمع المصري

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟