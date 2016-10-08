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الإعدام لمتهم والمؤبد لـ8 والمشدد لـ11 في «خلية الزيتون الإرهابية»

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الإعدام لمتهم والمؤبد لـ8 والمشدد لـ11 في «خلية الزيتون الإرهابية» الإعدام لمتهم والمؤبد لـ8 والمشدد لـ11 في «خلية الزيتون الإرهابية»

محكمة جنايات القاهرة – أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام محمد فهيم عبد الحليم، في قضية «خلية الزيتون»، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ8 متهمين والسجن المشدد 15 عاما لـ11 متهما.

وكانت النيابة نسبت إلى المتهمين، تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة «سرية الولاء والبراء»، والتي تدعو إلى تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

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