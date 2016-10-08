برلماني: سأتقدم بتعديلات على قانون المرور والتعليم قبل الجامعي

قال النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، إن أجندته التشريعية التي سيعمل من خلالها في دور الانعقاد الثاني من مجلس النواب، تتمثل في تقديم إضافات وتعديلات على مشروع قانون المرور، وتعديلات على تشكيل إدارة مجالس أمناء المدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية، بحيث يكون انتخاب الأعضاء بالاقتراع السري.

وأكد حجازي، أنه سيركز كذلك خلال دور الانعقاد الثاني على إجراء تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى تعديلات على قانون التعليم الأساسي قبل الجامعي.

كما أشار إلى أنه سيعمل على حل المشاكل المجتمعية المعقدة بمدن شرق القاهرة، ومنها إزالة المخالفات والإشغالات، وانتشار القمامة والكلاب الضالة، وسوء المواصلات بتلك المدن وربطها بوسط القاهرة.

وشدد النائب على أهمية زيادة الانتاج والناتج المحلي الإجمالي، بدلًا من التشديد على تخفيض الدعم، لأن شرط صندوق النقد الدولي ليس خفض الدعم، ولكن خفض نسبة الدعم من إجمالي الناتج المحلي، وبناء عليه ركزت الحكومة في زيادة الناتج المحلى الإجمالي.