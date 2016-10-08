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بالأسماء.. ننشر منطوق الحكم في «خلية الزيتون الإرهابية»

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بالأسماء.. ننشر منطوق الحكم في «خلية الزيتون الإرهابية» بالأسماء.. ننشر منطوق الحكم في «خلية الزيتون الإرهابية»

تعبيرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، “محمد فهمي عبد الحليم” بالإعدام شنقًا، كما عاقبت 8 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 11 متهمًا أخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في قضية «خلية الزيتون».

كما قضت بعدم جواز نظر الدعوى لكل من: محمد خميس، أحمد السيد، ياسر عبد القادر، أحمد السيد، فرج رضوان حماد، لسابق الحكم عليهم بحكم نهائي في القضية.

كانت النيابة العامة، قد نسبت إلى المتهمين، تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة “سرية الولاء والبراء” وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

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