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مقتل قائد عسكري يمني بارز في معارك مع ميليشيات الحوثيين في مأرب

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مقتل قائد عسكري يمني بارز في معارك مع ميليشيات الحوثيين في مأرب مقتل قائد عسكري يمني بارز في معارك مع ميليشيات الحوثيين في مأرب

القوات اليمنية _ أرشيفية

قتل اللواء عبد الرب الشدادى قائد المنطقة العسكرية اليمنية الثالثة في محافظة مأرب أثناء قيادته للمعارك مع ميليشيات الحوثيين في جبهة صرواح غرب المحافظة مساء أمس والتي شهدت تقدما كبيرا لقوات الجيش والمقاومة وتحرير عدد من المواقع .

وقد نعى المركز الاعلامى للقوات المسلحة اليمنية اللواء الشدادى الذى استشهد أثناء قيادته لمعارك التحرير في جبهة صرواح غرب مأرب.

وقال اللواء سلطان العرادة محافظ مأرب إن اللواء الشدادي من القيادات العسكرية التي خسرتها الجمهورية اليمنية ومن رموز قواتها المسلحة ولكن هناك العديد من القيادات من أمثاله .

وأضاف “أن الجبهة تزداد قوة وصلابة ومعنويات الأبطال في القمة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بالتحالف العربي يعملون من أجل مواصلة الانتصارات على هذه الميليشيات التي ستجر أذيال الهزيمة من موقع إلى آخر”.

ولم تشر مصادر القوات المسلحة اليمنية الى كيفية مقتل الشدادى ، ولكن وكالة الأنباء اليمنية في صنعاء التي تديرها ميلشيات الحوثيين نقلت عن مصدر عسكرى قوله إن وحدة المدفعية التابعة للجيش واللجان الشعبية استهدفت الشدادي في عملية نوعية بعد متابعة ورصد دقيق لتحركاته تم على إثرها تحديد موقعه بدقة عالية وأنه أصيب في العملية إصابة بالغة في الرأس أدت الى مقتله.

أ ش أ

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