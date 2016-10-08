سعر الدولار اليوم السبت 8/10/2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم، تواجه اسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء استقرار واضح عند الصرف وذلك بعد الإرتفاع خلال الأيام الماضية، حيث بلغت قيمة الصرف متجاوزة قيمة الـ13 جنيه في حالة من الثبات الواضح والمتواصل على مدار أيام، يذكر أن سعر الدولار إرتفع يوم أمس بقيمة 10 قرش عند الصرف والتداول، إلا أن الإجراءات التى يواصل البنك المركزي إتخاذها تعمل على استقرار طفيف بالأسعار بشكل تدريجي.

ومع بداية التداول اليوم تواصل الأسعار حالة من الإرتفاع الواضح في قيمة البيع والشراء داخل الأسواق المصرية في مقابل إرتفاع إقبال من المواطنين والتجار وأصحاب الاموال على تبديل العملة الصعبة، وصرح بعض التجار أن حالة الإرتفاع تنذر بشح المعروض من الأسواق خلال الأيام المقبلة بسبب حالة الإقبال الواضح على تبديل العملات، في حين حذر بعض المتعاملين أن حالة الإرتفاع الحالية نتيجة تضارب قيمة الصرف بين التجار لجعل السوق متعطش للعملة الأمريكية والتحكم في قيمة الصرف خلال الأيام المقبلة.

ويتطلع التجار إلى قرارت البنك المركزي المرتقب بكل حذر، والتي من شأنها أن تعمل على خفض الدولار بالأسواق، إلا أن التعويم المرتقب لا يمكن التكهن به وذلك خصوصاً مع إرتفاع مؤشرات ترك العملة بالأسواق بدون تحديد للسعر مرتبطة بحال العرض والطلب على التحويل، ويحذر التجار من غياب الرقابة المالية من قِبل الحكومة المصرية والبنك المركزي الأمر الذي يدفع بالدولار إلى مزيد من الصعود.

ومع بدء التداول اليوم، واجهت قيمة صرف الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار الواضح في قيمة البيع والشراء بشكل تدريجي، وأكد متعاملين في الأسواق المصرية أن حالة الثبات الظاهري من المحتمل أن تنتهي مع بداية التداول يوم السبت وذلك بتوقعات بإرتفاع تاريخي للدولار والذي من المحتمل أن يتخطى الـ14 جنيه.

سعر الدولار اليوم السبت 8 أكتوبر 2016

استقر سعر الدولار اليوم السبت 8/10/2016 بعد الإرتفاع يوم أمس بقيمة 10 قروش عند بداية التداول والصرف، حيث وصلت قيمة الصرف اليوم عند سعر 13.35 للشراء مقابل 13.45 للبيع وذلك في الأسواق المصرية السوداء، بينما يواصل الإستقرار في البنوك والمصارف عند سعر صرف 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.

وجاء ارتفاع الدولار بشكل مفاجئ نتيجة ارتفاع حالة العرض والطلب على تبديل العملة الصعبة بالأسواق، حيث تختلف نسبة الإرتفاع حسب العرض والطلب في المحافظات، يذكر أن قمية البيع في السويس وصلت عند قيمة 13.55 للبيع، ويعاني التجار أصحاب المحلات الرسمية من المضاربين بالأسواق وذلك بسبب رفع وخفض الأسعار حسب الأهواء، وذلك وسط غياب الرقابة المالية وجشع المتعاملين والمضاربين.

ويسعى التجار إلى بيع أكبر كمية من الدولار خلال الأيام الحالية تخوفاً من انهيار قيمة الدولار على عكس التوقعات، حيث أصبح سوق الدولار غير مستقر ولا يمكن التكهن به نتيجة الإضطرابات التى يعاني منها في حالة العرض والصرف، وبحسب تصريحات التجار أن الدولار يتقدم نحو 14 جنيه خلال الأيام المقبلة.

تحديث| ويتحدث بعض التجار عن وصول الدولار اليوم داخل الأسواق المصرية عند قيمة صرف 13.75 عند البيع، حيث تواجه قيمة الصرف حالة من عدم الإستقرار وذلك في بعض المحافظات طبقاً لحالة العرض والطلب على تحويل العملة مقابل الجنيه المصري

شبكةعيونالإخبارية

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