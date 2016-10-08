4 أشخاص يضربون طالبا بعد اعتقادهم إبلاغ والده الشرطة عنهم بالشرقية

اعتدى 4 أشخاص بقرية صفيطة التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، بالضرب المربح على طالب، اعتقادا منهم قيام والده الذى يعمل أمين شرطة بمديرية أمن الشرقية، بإبلاغ مباحث الكهرباء عنهم، وتم نقل الطالب إلى مستشفي الزقازيق العام بعد إصابته بإصابات بالغة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بوصول "محمود رضا حسين" 15 سنة طالب بالصف الأول الثانوى الصناعى، إلى مستشفى الزقازيق العام، مصابا بكدمات بالظهر والصدر وسحجات وكدمات بالذراع الأيمن وجرح قطعى بصابع فى اليد اليسرى.

اتهم الطالب كل من "عمرو ال ر" وأشقاءه "شادى وأحمد ورمضان" مقيمين قرية صفيطة، بالتعدى عليه بالضرب المبرح أثناء سيره بالشارع، اعتقادا منهم أن والده الذى يعمل أمين شرطة بمديرية أمن الشرقية، قام بإبلاغ مباحث الكهرباء ضدهم لقيامهم بتوصيل وصلات كهربائية بالمخالفة للقانون.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5572 أحوال مركز شرطة الزقازيق، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.