لجنة مبادرات رئيس الدولة تعتمد عددا من مشاريع البنى التحتية

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة مجموعة من مشاريع البنى التحتية للمواطنين وإنشاء وإنجاز وتطوير العديد المرافق الخدمية في عدد من مختلف امارات الدولة.

فقد اعتمدت اللجنة - التي عقدت اجتماعها صباح اليوم برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة - ترسية تنفيذ مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة الناتجة من محطة تنقية الصرف الصحي في إمارة الفجيرة لأغراض ري الزراعة التجميلية والحدائق في إمارة الفجيرة ومدينة الشيخ محمد بن زايد وري المزارع في منطقتي "البدية وضدنا".

كما اعتمدت اللجنة ترسية مشروع أعمال التجديدات وإعادة التأهيل للمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم على المقاولين وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة وإدارة المرافق للمشاريع التابعة لوزارة التربية والتعليم إضافة إلى اعتماد استشاري لإدارة المرافق والإشراف على تنفيذ أعمال التجديدات وإعادة التأهيل للمدارس التابعة للوزارة ذاتها.

واعتمدت اللجنة تكليفا لمكتب إستشاري لمشروع معالجة النفايات الصلبة – محطة إنتاج الوقود الحيوي في إمارة أم القيوين لإعداد الدراسات والتقارير والوثائق الخاصة بترسية المشروع على مقاولي التنفيذ ثم الإشراف على مرحلة التنفيذ.

ووافقت اللجنة على سداد رسوم توصيل شبكة الصرف الصحي البالغة 3.6 مليون درهم لمشروع مساكن المواطنين في منطقة "الرقايب" الذي يتضمن 123 مسكنا.

كما اطلعت اللجنة على سير العمل في مشروع تطوير وحماية شاطئ مدينة كلباء في إمارة الشارقة واتخذت عددا من الإجراءات المناسبة لسير عمل المشروع.

حضر الاجتماع سعادة محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات وسعادة سعيد المقبالي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة والمهندس سعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع بالإنابة ومحمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه والمهندس محمد إبراهيم الميل الوكيل المساعد لقطاع الإسكان والتخطيط الحضري في وزارة تطوير البنية التحتية والمهندس محمد المعيني مدير إدارة المشاريع الهندسية والفنية في وزارة شؤون الرئاسة والمهندس علي جاسم المزروعي مدير مكتب شؤون المبادرات بالإنابة في وزارة شؤون الرئاسة.