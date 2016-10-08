تجديد حبس صاحب مزرعة نمر العياط لاتهامه بالقتل الخطأ

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة للمرة الثانية حبس "عمرو.س" صاحب مزرعة حيوانات بمركز العياط، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل الطفلة أمانى محمد 9 سنوات، عن طريق الخطأ، بعدما هرب نمر مفترس من مزرعته وهجم عليها، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعى الخاص بالطفلة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الطفلة المجنى عليها تدعى أمانى محمد فضيل، وتبلغ من العمر 9 سنوات، وأنها أصيبت بجرح قطعى فى الرقبة من الجهة اليسرى، نتيجة افتراسها من قبل النمر الجبلى، وتم نقلها إلى المستشفى العام بالعياط، وهناك لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأضافت التحقيقات، أن النمر هرب من إحدى المزارع المرخصة من وزارة الزراعة والخاصة بتربية الحيوانات المفترسة والمملوكة لأحد رجال الأعمال، وأنه ضل طريقه حتى وصل إلى المنطقة الجبلية بفكر حميد بمركز العياط، وأعتلى أحد الأشجار وفور رؤيته للطفلة، قفز عليها من أعلى الشجرة، وغرس مخالبه فى رقبتها، وحينما شاهد الأهالى الواقعة هرولوا لنجدة الطفلة، ففر النمر هارباً.