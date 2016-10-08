الإكثار من تناول الماء والملينات.. أهم تحضيرات منظار القولون

منظار القولون هو اختبار يتم فيه استخدام أنبوب رفيع جدا يتم إدخاله ليصل إلى الأمعاء للكشف عن مشاكل القولون والأمعاء، سمك هذا الأنبوب يتراوح من 48 إلى 72 بوصة، ويلحق بالمنظار كاميرا فيديو صغيرة تمكن الطبيب من التقاط صور أو فيديو من الأمعاء الغليظة (القولون) كما يتم استخدامه للكشف على منطقة القولون بأكملها أو الجزء السفلى من الأمعاء الدقيقة، وهناك الاختبار يسمى التنظير السينى وذلك وفقًا لما نشر Healthline

وينصح الأطباء الأشخاص الذين سوف يجرون منظار القولون بالإكثار من تناول الماء وملينات المعدة لأن هذا يساعد الطبيب على رؤية الأنسجة على جدران الأمعاء بشكل أفضل.

كما ينصح بالابتعاد عن الأطعمة الحارة ومهيجات المعدة، وفى الحقيقة فإن منظار القولون مؤلم بعض الشىء، وقد يسبب بعض التشنجات الخفيفة ولكن هذه التشنجات تختفى بعض المنظار ولكن بشكل عام فإن منظار القولون عموما آمن جداً ولكن بعض الدراسات تقول إن بعض الأشخاص يواجهون مشاكل أثناء إجراء المنظار أهمها:

نزيف

تمزق في جدار القولون

عدوى

التهابات

آلام في البطن

وفي حالة الشخص الذى يعانى من اضطرابات الأوعية الدموية أو أمراض القلب، قد تحدث لديهم بعض المضاعفات وقد يستلزم الأمر البقاء فى المستشفى ليوم أو يومين حسب توجيهات الطبيب، وقد يحدث نزيف ويحتاج المريض إلى نقل دم وجراحة الأمعاء وتناول المضادات الحيوية للتخلص من الالتهابات.