الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير تكرم في هوليوود

سيكرم معهد الفيلم الأمريكي أثناء مهرجانه هذا العام الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير Isabelle Huppert المشهورة بأدوارها في أفلام"La Cérémonie" و"The Piano Teacher" إضافةً إلى مجمل أعمالها.

وعلى ذلك، ستكرم أوبير البالغة من العمر 63 عاماً خلال حفل لتوزيع الجوائز في هوليوود يوم 13 نوفمبر /تشرين الثاني، حيث سيتضمن الحفل عرضاً لفيلمها الأخير "Elle" للمخرج بول فيرهوفن.

وسيكون ذلك جزءاً من المهرجان السنوي للمعهد في هوليوود حيث تعرض الأفلام التي تتسابق على نيل جوائز.

ووصفت جاكلين ليانجا مديرة مهرجان معهد الفيلم الأمريكي في بيان أوبير بأنها "ممثلة بارعة" وقالت إنها "النموذج الأفضل في السينما العالمية."

وأضافت أن "جرأتها وبراعتها يسطعان في "Elle" .. نشعر بسعادة غامرة بتكريمها عن تاريخها المهني المرموق."

وكانت أوبير قد رشحت 15 مرة لنيل جائزة سيزار وهي أرفع جوائز السينما في فرنسا وحصلت عليها بالفعل عن فيلم التشويق "La Cérémonie" عام 1995.

كما وفازت أوبير مرتين بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي الدولي وهي أيضاً حاصلة على وسام جوقة الشرف الفرنسي.