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بوتين يقيل 10 جنرالات كبار من مناصبهم

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بوتين يقيل 10 جنرالات كبار من مناصبهم بوتين يقيل 10 جنرالات كبار من مناصبهم

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين (أرشيفية)

أقال الرئيس الروسي جملة مسؤولين كبار في وزارة الداخلية، وفق لما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم السبت.

أعفى رئيس الدولة فلاديمير بوتين عشرة من جنرالات وزارة الداخلية الروسية من مناصبهم.

وبين المقالين رئيس مركز القوات الخاصة في العاصمة موسكو دميتري دينيتشينكو، ورئيس مركز طيران وزارة الداخلية فياتشيسلاف خاوستوف.

وأتى قرار رئيس الدولة في سياق إصلاح الأجهزة الأمنية الذي بدأ في أبريل 2016 عندما تمت تصفية جهاز مكافحة المخدرات وجهاز الهجرة.

ونُقلت وظائفهما إلى وزارة الداخلية في وقت لاحق.

وكان جميع المقالين يرأسون دوائر نُقلت تبعيتها إلى الحرس الوطني، عدا الجنرال سيرغي سيريكوف الذي أعفِي من منصب رئيس دائرة النقل بوزارة الداخلية في شرق شطر روسيا الآسيوي.

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