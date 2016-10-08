مصرع شخصين غرقًا أثناء الصيد بترعة النوبارية فى البحيرة

مراسل«ONA»:

لقى شخصين مصرعهما غرقا بترعة النوبارية فى البحيرة أثناء قيامهما بالصيد، حيث تلقى اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية بغرق كل من : “سامح ثابت رزق الله، وأبنوب سامح أنور إسكندر” نجل شقيقته بمياه ترعة النصر أمام قرية محمد عزام دائرة القسم حال قيامهما بالصيد بالترعة المشار إليها.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثتين ونقلهما لمشرحة مستشفى النوبارية العام، وورد تقرير مفتش الصحة، يفيد عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثتين، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثتين بمعرفة أهليتهما.