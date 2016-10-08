مقتل 7 من مليشيات الحوثي وإصابة 12 فى قصف على مخزن للأسلحة بمحافظة تعز اليمينة

قتل 7 من مليشيات الحوثيين وصالح فى معارك مع قوات الجيش والمقاومة وقصف طائرات دول التحالف العربى لمواقعهم فى عدد من الجبهات بمحافظة تعز اليمنية.

وذكر المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية أن طائرات دول التحالف قصفت مخزنا للأسلحة والذخيرة بجبل اومان بمنطقة الحوبان شمال تعز مما أسفر عن مقتل 7 وإصابة 12 آخرين.

وأكدت مصادر المقاومة فى تعز أن القوات الحكومية تصدت لهجمات للمليشيات فى منطقة المقاطرة والتى صاحبتها قصف مدفعى عنيف بهدف قطع المنفذ الجنوبى الذى يربط مدينة تعز بمحافظة لحج الجنوبية.

وذكرت المصادر أن المعارك أسفرت عن مقتل 2 من القوات الحكومية وإصابة 5 آخرين فيما قتل مدنى وأصيب 3 فى القصف العشوائى من جانب المليشيات على الأحياء السكنية فى مدينة تعز أمس.

ومن ناحية أخرى، قصفت طائرات التحالف ميناء المخا الساحلى على البحر الأحمر غرب تعز الليلة الماضية، كما قصفت مواقع للمليشيات فى معسكر الدفاع الساحلى وبميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن ولم يعرف بعد الخسائر الناجمة عن القصف.

أ ش أ