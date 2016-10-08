أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية -
مساعدات مادية لـ17 أسرة بالجيزة -
بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟ -
videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اطلاق قنابل غاز لتفريق مسيرة تحمل جثة طفل قتل فى مظاهرة مناهضة للهند بكشمير

Google+ Print
اطلاق قنابل غاز لتفريق مسيرة تحمل جثة طفل قتل فى مظاهرة مناهضة للهند بكشمير اطلاق قنابل غاز لتفريق مسيرة تحمل جثة طفل قتل فى مظاهرة مناهضة للهند بكشمير

قوات الأمن الهندية _ أرشيفية

استخدمت القوات الهندية قنابل الغاز المسيل للدموع اليوم السبت لتفريق الاف المتظاهرين الذين حملوا جثة طفل قتل الليلة الماضية أثناء مظاهرة مناهضة للهند فى مدينة سريناجار عاصمة الشطر الهندى من اقليم كشمير.

وذكرت “ايه بى سى” الأمريكية ان المتظاهرين رددوا هتافات “نحن نريد الحرية” و”اذهبى يا هند” اثناء توجههم الى المقبرة الرئيسية فى سريناجار لدفن الصبى البالغ من العمر 12 عاما.

من جانبها، اطلقت الشرطة والقوات شبه العسكرية طلقات تحذيرية، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة خشية ان تتحول الى مظاهرة مناهضة للحكم الهندى فى المنطقة المتنازع عليها.

وكان الصبى قد اصيب بجروح خطيرة الليلة الماضية اثر اصابته بطلقات نارية فى مناطق متفرقة من جسده، وتوفى متأثرا بجروحه فى المستشفى فى وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

ويقول شهود عيان ان الصبى اصيب اثناء تواجده داخل مجمع منزله الذى كان يبعد مسافة 9 امتار من اشتباكات بين متظاهرين والقوات الحكومية، بينما تؤكد الشرطة انه كان طرفًا فى الاشتباكات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل