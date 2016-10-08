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وزير الصحة يرفع درجة الاستعداد بمستشفيات شرم الشيخ احتفالًا بالبرلمان

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وزير الصحة يرفع درجة الاستعداد بمستشفيات شرم الشيخ احتفالًا بالبرلمان وزير الصحة يرفع درجة الاستعداد بمستشفيات شرم الشيخ احتفالًا بالبرلمان

وزير الصحة

توجه الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، الى مدينة شرم الشيخ للوقوف على جاهزية العيادات الطبية المقرر إنشائها بمقر الاحتفالية بمرور ١٥٠ عامًا على البرلمان المصرى بمشاركة البرلمانى العربى والافريقى المنعقد بشرم الشيخ خلال الفترة من ٩ الى ٢٢ أكتوبر الجاري، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وممثلى ٨٣ دولة عربية وأفريقية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه من المنتظر أن يتفقد وزير الصحة والسكان جاهزية الحجر الصحى بالمطار والإجراءات الوقائية المتبعة، مشيرًا الى أنه سوف يتفقد أيضًا مستشفيات شرم الشيخ الدولى والطور العام وسيقوم بمراجعة خطة هيئة الاسعاف فى تأمين الاحتفالية.

وأضاف “مجاهد”، أنه تم رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات محافظة جنوب سيناء وإعداد خطة طبية تأمينية للاحتفالية وبالتنسيق مع هيئة الاسعاف، لافتًا الى توافر جميع الاطقم الطبية بكافة التخصصات بالإضافة الى اساتذة من جامعات القاهرة و عين شمس والازهر، وتوافر الادوية واكياس الدم.

 

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