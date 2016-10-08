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المرور: تركيب 260 كاميرا جديدة لمتابعة حركة السيارات بميادين القاهرة

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المرور: تركيب 260 كاميرا جديدة لمتابعة حركة السيارات بميادين القاهرة المرور: تركيب 260 كاميرا جديدة لمتابعة حركة السيارات بميادين القاهرة

>كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى أن إدارة مرور القاهرة تسير فى خطة مرورية لتغطية جميع أرجاء المحافظة من المحاور والميادين التى تتواجد بقطاعات العاصمة الأربعة "شمال و جنوب و شرق و غرب"  بـ 1000 كاميرا مرورية ومراقبة لجميع الأحداث التى تقع بنطاق العاصمة كما تم وضع إشارات ضوئية وإلكترونية بالميادين لتوجيه قائدى السيارات للطرق التى يقصودنها والإشارات المعبرة عن حالات التوقف والانتظار لتصفية الكثافات التى تتواجد بداخل الميادين.

 

وأضاف المصدر لـ "اليوم السابع" أنه تم تركيب 260 كاميرا مرورية جديدة لـ 260 تقاطع مرورى لها خاصية حصر السيارات فى التقاطعات التى تشهد زحاما والتحكم فى المدة الزمنية للإشارة وفتحها فى تقاطع آخر ليصل عدد الكاميرات إلى 570 كاميرا، فهناك 600 إشارة يتم التحكم فيها إلكترونيا.

 

واستطرد المصدر أن تلك الكاميرات تقوم بتسجيل المخالفات إلكترونيا منها ميدان التحرير وكوبرى أكتوبر ومحور النصر وميدان رابعة العدوية وروكسى يوسف عباس وطلعت حرب وميدان التحرير ومنطقة عابدين ومناطق متفرقة من وسط المدينة وطريق الكورنيش ومداخل ومخارج الشوارع الرئيسية المؤدية للميادين الهامة.

 

وأوضح المصدر أن تركيب تلك الكاميرات يهدف إلى العمل على مراقبة جميع المحاور والميادين لرصد المخالفات المرورية وحوادث السير والأعطال التى تتسبب فى إعاقة حركة المرور فضلا عن تغطيتها لحالات السرقة والحوادث الجنائية ولتسجيل جميع الأحداث والتى تكشف عن السيارات المسروقة وإرسال أرقامها لغرفة التحكم بالإدارة، لضبطها فى أقرب كمين مرورى.

 

وأشار المصدر أنه تم تركيب كاميرات أخرى بالوحدات للعمل على مراقبة مخارج ومداخل الوحدات ومتابعة سير الأعمال ورصد أى أعمال بلطجة، والإدارة مستمرة فى انتهاج التطور التكنولوجى لتطوير جميع وحدات التراخيص وغرفة المرور، كما سيتم تركيب أجهزة رادار أعلى الطرق السريعة بنطاق المحافظة لرصد تجاوز السرعات وكذلك لمتابعة السير.

 

 


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