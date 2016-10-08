مكتبة مصر العامة بدمياط تدشن مبادرة "اقرأ 100 كتاب"

قال أكرم عبد الجليل مدير مكتبة مصر العامة بمحافظة دمياط إنه تقرر إطلاق مبادرة اقرأ 100 كتاب، تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، وذلك إيماناً بالدور الثقافى للمكتبة.

وأضاف عبد الجليل، لـ"اليوم السابع"، أن هذه المبادرة هى الأولى من نوعها لإعادة مفهوم القراءة وتشجيع الشباب والطلاب على اقتناء الكتاب وزيادة الوعى الثقافى.

وأشار إلى أن هذه المبادرة بمثابة مسابقة سنوية تهدف لتطوير المجتمع بتشجيع رواد المكتبة الكرام على القراءة، موضحا أنه تقرر منح الفائزين فى هذه المسابقة اشتراك عضوية مجانى بالمكتبة.