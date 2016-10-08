طبيب أمراض روماتيزمية: تحليل الروماتويد ليس دليلا على الإصابة بالمرض

قال الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية بجامعة عين شمس إن تحليل معامل الروماتويد هو تحليل يهدف للكشف عن أجسام مناعية يتم إفرازها من الخلايا الليمفاوية داخل الجسم و غالبا ما يتم قياس نسبة معامل الروماتويد فى المرضى الذين يشتبه إصابتهم بمرض الروماتويد المفصلى أو أى شكل من أشكال التهابات المفاصل.

وتابع أنه يمكن أن يلعب تحليل معامل الروماتويد دورا هاما فى كل من التشخيص والمتابعة الدورية لنشاط مرض الروماتويد المفصلى واستجابة المريض للعلاج كما يمكن عن طريق قياس معامل الروماتويد التنبؤ بمدى احتمالية خطورة المرض واحتمالية استجابة المريض للعلاج حيث يعتبر معامل الروماتويد جزء من المعايير الأمريكية الأوروبية المستخدمة لتشخيص مرض التهاب المفاصل الروماتويدي.

وأضاف أن تحليل الروماتويد منفردا ليس دليلا كافيا على وجود مرض الروماتويد و قد يكون التحليل موجبا نتيجة أسباب أخرى غير الأصابة بمرض الروماتويد، ولكن اذا كان التحليل ايجابى مع وجود علامات واعراض المرض فيمكن بالتالى تأكيد التشخيص باصابة المريض بالروماتويد.

كما أشار د. عادل إلى أن معامل الروماتويد يوجد بتركيزات منخفضة في حوالي 5٪ من الأشخاص الأصحاء فى اى مجتمع خاصة بين المدخنين وحوالى 10٪ في الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، وكذلك يكون موجودا فى العديد من الأمراض الأخرى مثل متلازمة شوجرن وأمراض الكولاجين الأخرى مثل الذئبة الحمراء، وأمراض الكبد (بما في ذلك الالتهاب الكبدى الفيروسى سى) وكذلك بعض الأمراض المعدية.