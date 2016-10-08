شرطة الشارقة تسترد أكثر من 44 مليون درهم لأصحابها دون اللجوء للمحاكم

أكد العقيد دكتور خليفة كلندر عبدالله مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة ، أن سعي القيادة العامة لشرطة الشارقة لحماية المجتمع ورعاية مصالح أفراده ومؤسساته وتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية وذلك من خلال تعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة .

وأوضح مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة أن مبادرة "الصلح خير" تمكنت من استرداد مبلغ ) 44.344.691 ( مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2016 من المدينين مقارنة ب (37,179,90) للربع الثالث من العام الماضي دون الحاجة لإحالة القضايا إلى أروقة المحاكم.

مشيراً كلندر إلى أن المراكز الشرطية الشاملة بشرطة الشارقة تمكنت من خلال المبادرة بصلح ( 1162) حالة بين الشاكي والمشكو في حقه بإجمالي مبلغ ) 44.344.691 ( مليون درهم .

كما أوضح مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة أن مبادرة (الصلح خير) تهدف إلى حل المنازعات المالية وديا عن طريق الصلح بين الشاكي والمشكو في حقه دون إحالتها للمحاكم ، قد عززت من فض المنازعات المالية بين الأطراف المختلفة وإتاحة الفرصة للمدعى عليهم ، لتسديد المبالغ المستحقة عليهم مباشرة لدى مراكز الشرطة الشاملة قبل إعداد ملفات القضايا وإحالتها إلى النيابة العامة، فيما عدا أصحاب السوابق المتكررة في هذه القضايا.

مؤكداً العقيد كلندر حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمدعي عليهم في هذه القضايا وأسرهم وعائلاتهم من خلال تجنيبهم العقوبات المترتبة على هذه القضايا، وخاصة عقوبة الحبس وما ينتج عنها من آثار سلبية على الفرد وأسرته وعلى المجتمع بصورة عامة.