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حى الأزبكية يشن حملة ضد الإشغالات بشوارع الألفى والسبتية

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حى الأزبكية يشن حملة ضد الإشغالات بشوارع الألفى والسبتية حى الأزبكية يشن حملة ضد الإشغالات بشوارع الألفى والسبتية

ازالة الاشغالت- ارشيفية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى الأزبكية، بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم الأزبكية، حملة على منطقتى الفجالة والسبتية، لرفع الإشغالات التى تعيق حركة المارة والسيارات فى المنطقتين.

وأكد اللواء سيد عبدالفتاح، رئيس حى الأزبكية، أنه لن يسمح بعودة الإشغالات لمنطقة الألفى مرة أخرى، بناءًا على توجيهات عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضارى للمنطقة، بعد تطويرها ضمن مشروع “القاهرة الخديوية”.

وأوضح رئيس الحى، أن حملات النظافة بالشوارع مستمرة، بمختلف شوارع الجمهورية والتعاون والتوفيقية وزكى ومنطقة التأمينات، وتم تنبيه المحلات بعدم وضع إشغالات وإلا سيتم تشميع المحل المخالف.

 

 

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