بدء أولى جلسات نظر طعن مرسي وآخرين في «أحداث الاتحادية»

بدأت محكمة النقض منذ قليل نظر أولى جلسات نظر الطعن المقدم من محمد مرسي عيسي العياط الرئيس المعزول، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث قصر الاتحادية».

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عثمان متولي، وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم، ووائل أنور، وحاتم أبو زيد، والدكتور كاظم السيد، ومحمد عبد السلام، ونبيل مسلم، وأمانة سر خالد إبراهيم، وأحمد علاء ومحمد عمران.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 21 أبريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني السيد توفيق، وأحمد مصطفي حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسي العياط، ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 عامًا، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد واحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد ، وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة‎، بدون مصروفات‎.