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البابا فرانسيس «حزين» بعد زواج راهبتين في إيطاليا

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البابا فرانسيس «حزين» بعد زواج راهبتين في إيطاليا البابا فرانسيس «حزين» بعد زواج راهبتين في إيطاليا

البابا فرانسيس(أ ف ب)

أعرب بابا الفاتيكان فرانسيس عن حزنه بعد معرفته بالعلاقة العاطفية التي تجمع بين الراهبتين فدريكا وإيسابيل، والتي انتهت بزواجهما أخيراً في إيطاليا.

وأكد نائب وزير خارجية الفاتيكان، أنجيلو بيتشيو، في تغريدة عبر موقع (تويتر) الاجتماعي: “يا للحزن المرتسم على وجه البابا حينما قرأ الخبر المتعلق بالراهبتين المتزوجتين!”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأسبانية “إفي”.

ويشير بيتشيو إلى الراهبتين فدريكا وإيسابيل اللتين قررتا التخلي عن التعاليم الدينية والزواج من بعضهما، مستفيدتين من القانون الذي تم إقراره أخيراً في إيطاليا مايو الماضي، بالسماح بالزيجات المدنية بين الأشخاص من نفس النوع.

وتزوجت الراهبتان، إحداهما إيطالية والأخرى من إحدى دول أمريكا الجنوبية وعمرهما 44 و40 عاماً على الترتيب، في 28 سبتمبر(أيلول) الماضي ببلدية بينرولو، بحسب مصادر محلية.

وكشف الثنائي أخيرأً، خلال مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) نشرت أمس الجمعة، أن العلاقة بينهما نشأت خلال مهمة في غينيا بيساو أثناء “العمل جنباً إلى جنب من أجل الفقراء”، وهو العمل الذي تقومان به منذ بدء حياة الرهبنة وعمرهما 20 عاماً.

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