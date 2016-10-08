وصول هيئة الدفاع عن مرسي وآخرين في «أحداث الاتحادية»

وصل إلى مقر محكمة النقض لفيف من المحاميين على رأسهم الدكتور سليم العوا، و عبد المنعم عبد المقصود، ومحمد طوسن، وكامل مندور، وأسامة الحلو، وخالد بدوي، وذلك لحضور أولى جلسات الطعن المقدم من محمد مرسي عيسي العياط الرئيس المعزول، و8 آخرين من جماعته في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث قصر الاتحادية، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 21 أبريل من العام الماضي بعقوبات تراوحت من السجن المشدد لمدة 20 عامًا إلى 5 أعوام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عثمان متولي، وعضوية المستشارين أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم، ووائل أنور، وحاتم أبو زيد، والدكتور كاظم السيد، ومحمد عبد السلام، ونبيل مسلم، وأمانة سر خالد إبراهيم، وأحمد علاء ومحمد عمران.

وأكدت هيئة الدفاع أنهم سوف يطلبون من المحكمة أجلًا للإطلاع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة الصادر في 21 أبريل من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وهاني السيد توفيق، وأحمد مصطفي حسين المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسي العياط، ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم‎، بالسجن المشدد 20 سنة، وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات‎، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والإحتجاز المقترن بالتعذيب البدني ، وبمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات‎ عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني ، وبراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد واحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد ، وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة‎، بدون مصروفات‎.