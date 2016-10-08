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المنتخب يؤدي اليوم أول تدريباته فى برازفيل استعدادًا للكونغو

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المنتخب يؤدي اليوم أول تدريباته فى برازفيل استعدادًا للكونغو المنتخب يؤدي اليوم أول تدريباته فى برازفيل استعدادًا للكونغو

أرشيفية

يخوض اليوم السبت منتخب الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر أول تدريباته بالعاصمة الكونغولية برازفيل استعدادا للقاء المنتخبين فى مستهل مشوار الفراعنة الكبار بالمجموعة الخامسة ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

واصطحب كوبر معه 24 لاعبًا لخوض لقاء الكونعو فى ظل الدعم الذى يلقاه من مجلس إدارة اتحاد الكرة وحضور المهندس هانى ابوريده رئيس الجبلاية والثلاثى حازم الهوارى رئيس البعثة وحازم إمام والدكتور كرم كردى عضوا الاتحاد.

ويسعى المدرب الارجنتينى إلى تحفيز لاعبى المنتخب الأول من اجل تحقيق الفوز واستغلال تعادل منتخبى غانا وأوغندا سلبيا فى نفس المجموعة من أجل نيل صدارة المجموعة الخامسة بالتصفيات.

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