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فنزويلا تنشئ جائزة هوجو تشافيز للسلام وتهديها لبوتين

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فنزويلا تنشئ جائزة هوجو تشافيز للسلام وتهديها لبوتين فنزويلا تنشئ جائزة هوجو تشافيز للسلام وتهديها لبوتين

الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو _ أرشيفية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنشاء جائزة للسلام تكريما للرئيس الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز وقال إنه سيهديها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب “رويترز”، يأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي منحت فيه لجنة نوبل جائزتها السنوية للسلام للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس لدوره في التفاوض على اتفاق سلام مع متمردي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).

وقال مادورو خلال كلمة عبر التلفزيون لكشف النقاب عن تمثال لتشافيز صممه فنان روسي “قررت إنشاء جائزة هوجو تشافيز للسلام والسيادة، وأعتقد أن الرئيس فلاديمير بوتين يستحق جائزة هوجو تشافيز هذه”، واصفًا إياه بأنه “مقاتل من أجل السلام”.

وأضاف أن الفائزين بالجائزة سيحصلون على نسخة مصغرة من التمثال.

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