أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية -
مساعدات مادية لـ17 أسرة بالجيزة -
بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟ -
videograph -
اصنعيه بنفسك.. طريقة عمل «الفسيخ» بالمنزل في 10 خطوات -
السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم -
تأجيل ديربي الشباب بين «الأهلي والزمالك» -
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة -
أبو قريش: الحالة البدنية للاعبي يد الأهلي «مميزة» -
الأهلي يواجه تليفونات بني سويف وديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«فولكس فاجن» و«أودي» تستدعيان نحو 280 ألف سيارة في الولايات المتحدة

Google+ Print
«فولكس فاجن» و«أودي» تستدعيان نحو 280 ألف سيارة في الولايات المتحدة «فولكس فاجن» و«أودي» تستدعيان نحو 280 ألف سيارة في الولايات المتحدة

سيارة أودي – أرشيفية

بدأت شركتا فولكس فاجن وأودي لصناعة السيارات عمليات استدعاء نحو 280 ألف سيارة في الولايات المتحدة، بسبب تسرب خطير محتمل للوقود، حسبما أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، أمس الجمعة.

ووفقا للإدارة، فإن شفة غطاء الوقود على مضخات وقود المركبات المتضررة قد تتعرض للتشقق أو الكسر، مما يتسبب في تسرب الوقود.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر نشوب حريق. وسيقوم التجار بتنظيف شفة المضخات وتثبيت شريط من المطاط لحماية المضخة بدون مقابل.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فأن السيارات التي سيجري استدعاؤها تشمل طرازات أودي كيو3، وكيو5، وكيو7، بالإضافة إلى ايه3، وايه6، وايه7، التي تم انتاجها بين عامي 2007 و .2016 كما تشمل عمليات الاستدعاء، سيارات فولكس واجن جولف وجولف سبورتسواجن وجي تي أي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المشكلة محدودة فقط في المركبات الموجودة في الولايات المتحدة أم لا. ولم يتسن الوصول الى مجموعة فولكس فاجن في أمريكا للحصول على تعليق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا