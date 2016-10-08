الكويت تشكل فريق حكومي لبحث تداعيات «جاستا»

أفادت مصادر كويتية أن الحكومة ستشكل فريقاً يضم أعضاء من وزارات الداخلية والخارجية والمالية إلى جانب إدارة الفتوى والتشريع، لمتابعة تداعيات قانون “جاستا” الذي أصدره الكونغرس الأمريكي حديثاً، ويسمح لأسر ضحايا العمليات الإرهابية ضد الولايات المتحدة بمقاضاة الدول التي ينتمي إليها منفذو تلك العمليات، أمام المحاكم الأمريكية.

ووفقاً لما أوردته صحيفة “الجريدة” الكويتية، اليوم السبت، قالت المصادر “إن هذا الفريق سيبحث إمكانية استغلال البعض قانون “جاستا” ضد الكويت، وعما يمكن أن يلحقها من جراء ارتباط بعض مواطنيها بتنظيمات إرهابية واشتراكهم في بعض الأحداث”.

وأضافت أن “القانون، رغم اشتراطه وقوع الأضرار داخل الولايات المتحدة، فإنه يتحدث أيضاً عن إمكانية بحث المسؤولية عن أي أضرار تمس المصالح الأمريكية خارج حدود أراضيها”، لافتة إلى أن الفريق سيبحث تلك المسائل رغم عدم مسؤولية الحكومة الكويتية وقطاعاتها عن أي عمليات أضرت بمصالح واشنطن.

وعلى صعيد متصل، كشف مصدر مطلع أن اجتماع النيابات العامة الأخير بدول مجلس التعاون الخليجي طالب تلك النيابات، ومنها الكويتية، بدراسة التأثيرات المترتبة على “جاستا” بالنسبة لدول مجلس التعاون، وهو ما ستبحثه النيابة.