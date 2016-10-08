تقدم حزب العدالة والتنمية الإسلامي على منافسيه في الانتخابات البرلمانية بالمغرب

قال مسؤولون، اليوم السبت، إن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الحاكم في المغرب فاز بمعظم المقاعد في الإنتخابات البرلمانية التي جرت، يوم الجمعة، في حين جاء حزب الأصالة والمعاصرة المنافس الذي يقول منتقدون إنه قريب جدا من القصر الملكي في المركز الثاني في سباق متقارب بعد فرز 90 في المئة من الأصوات.

وتمثل إنتخابات مجلس النواب اختبارا للنظام الملكي الدستوري بالمغرب وذلك بعد خمسة أعوام من نقل الملك بعض السلطات المحدودة إلى الحكومة المنتخبة للحد من الاحتجاجات المطالبة بتغيير ديمقراطي في المملكة.

وأشارت النتائج التي أعلنها وزير الداخلية المغربي محمد حصاد حصول حزب العدالة والتنمية على تسعة وتسعين مقعدا في حين حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 80 مقعدًا وحصل حزب الاستقلال المحافظ على 31 مقعدًا.

وبموجب النظام الإنتخابي في المغرب لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية صريحة في إنتخابات البرلمان المؤلف من 395 عضوا ويتعين على الفائز تشكيل حكومة ائتلافية. ويختار الملك الذي مازال يحتفظ بمعظم السلطات التنفيذية رئيس وزراء من الحزب الفائز.