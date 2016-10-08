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غدًا.. «القومية للأنفاق» تُعلن توقيع عقد الأعمال الاستشارية لمترو الهرم

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غدًا.. «القومية للأنفاق» تُعلن توقيع عقد الأعمال الاستشارية لمترو الهرم غدًا.. «القومية للأنفاق» تُعلن توقيع عقد الأعمال الاستشارية لمترو الهرم

مترو _ أرشيفية

أعلن المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، اليوم السبت، توقيع التعاقد النهائى مع تحالف يابانى ـ مصرى للقيام بالأعمال الاستشارية للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق الممتدة بطول 19 كم وعدد 17 محطة والمارة بشارع الهرم، غدًا الأحد، بحضور الدكتور جلال سعيد وزير النقل والسفير اليابانى بالقاهرة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أن التحالف اليابانى ـ المصرى مكون من 3 شركات يابانية وشركتين مصريتين، لافتًا إلى أن ما تم توقيعه قبل عيد الأضحى كان مسودة العقد، وتم مراجعتها من وكالة التعاون الدولى اليابانية، باعتبار أن الجانب اليابانى هو الممول لتنفيذ هذه المرحلة بتكلفة 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر.

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