«فولكس فاجن» و«أودي» تستدعيان نحو 280 ألف سيارة في الولايات المتحدة

بدأت شركتا فولكس فاغن وأودي لصناعة السيارات عمليات استدعاء نحو 280 ألف سيارة في الولايات المتحدة، بسبب تسرب خطير محتمل للوقود، حسبما أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، أمس الجمعة.

ووفقا للإدارة، فإن شفة غطاء الوقود على مضخات وقود المركبات المتضررة قد تتعرض للتشقق أو الكسر، مما يتسبب في تسرب الوقود، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر نشوب حريق. وسيقوم التجار بتنظيف شفة المضخات وتثبيت شريط من المطاط لحماية المضخة بدون مقابل.

وتشمل السيارات، التي سيجري استدعاؤها، طرازات أودي كيو3 وكيو5 وكيو7 بالإضافة إلى ايه3 وايه6 وايه7 التي تم انتاجها بين عامي 2007 و .2016 كما تشمل عمليات الاستدعاء، سيارات فولكس واجن جولف وجولف سبورتسواجن وجي تي أي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المشكلة محدودة فقط في المركبات الموجودة في الولايات المتحدة أم لا. ولم يتسن الوصول الى مجموعة فولكس فاجن في أمريكا للحصول على تعليق.