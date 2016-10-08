المركز الإسلامي بالأردن يختار علي جمعة ضمن أكثر 20 شخصية تأثيراً بالعالم

أصدر المركز الإسلامى الملكي للدراسات الاستراتيجية بالأردن قائمته السنوية والتى تضم أكثر من 500 شخصية إسلامية تأثيرا على مستوى العالم الإسلامى وجاء ترتيب الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف ومفتى الديار المصرية السابق ضمن قائمة العشرين شخصية الأكثر تأثيراً حيث احتل المركز الثامن عشر.

وكشف مكتب الدكتور على جمعة، فى بيان رسمى له اليوم السبت، أن القائمة ضمت سبعة شخصيات مصرية على رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وجدير بالذكر أن اختيار المركز والشخصيات فى القائمة يتم وفقا لتأثيرها فى العالم الإسلامى وخدمة المسلمين وقضاياهم، ومدى قبولهم لدى المجتمعات الإسلامية، والأعمال الخيرية التى يقومون بها، ومساهمتهم فى دعم العلم والعلماء ونشر الثقافة والوعى بين الشعوب المسلمة.