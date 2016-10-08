دعوى تتهم «ياهو» بالتمييز ضد الرجال

أوضحت وثائق محكمة أن مسؤولاً تنفيذياً في مجال الإعلام بشركة ياهو كان قد أقيل من شركة الإنترنت العام الماضي رفع دعوى قضائية تدفع بأن عملية مراجعة للوظائف طبقتها الرئيس التنفيذي ماريسا ماير استخدمت لخفض عدد الرجال من الصفوف التنفيذية وتسريحهم بشكل غير قانوني.

ورفع سكوت أرد مدير التحرير البارز السابق في ياهو الدعوى في محكمة شمال كاليفورنيا في سان هوزيه يوم الثلاثاء قائلاً إن الشركة انتهكت الحقوق المدنية الاتحادية ولوائح التوظيف.

وقالت كارولين كلارك المتحدثة باسم ياهو في بيان إن الدعوى لا تحظى بجدارة ووصفت عملية مراجعة الأداء بأنها “عادلة”. وتعد هذه الدعوى هي الثانية هذا العام التي تتهم ياهو بالتمييز ضد الرجال وتستهدف واحدة من أبرز المسؤولين التنفيذيين النساء في وادي السليكون وهي ماير.

ودفع أرد الذي انضم إلى العمل بشركة ياهو في 2011 أنه حصل على مراجعات آداء شاملة ايجابية ومكافآت قبل أن تستحدث ماير نظام مراجعة للأداء الفصلي والذي جعله في تصنيف غير مرضي.

واتهمت الدعوى ياهو بخرق قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ولوائح اخطار العمال الأمريكيين بالتعديلات وإعادة التدريب. ويقول أرد ان ياهو أنهت منذ عام 2012 عمل أكثر من 50 عاملاً خلال فترة 30 يوماً في مناسبات عديدة بموجب هذا النظام كما تشير وثائق المحكمة. ولدى ياهو 9400 عامل حتى مارس.