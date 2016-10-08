المرور: تركيب 260 كاميرا جديدة لمتابعة حركة السيارات بميادين القاهرة

أكد مصدر أمني أن إدارة مرور القاهرة تسير في خطة مرورية لتغطية جميع أرجاء المحافظة من المحاور والميادين التي تتواجد بقطاعات العاصمة الأربعة “شمال و جنوب و شرق و غرب” بـ 1000 كاميرا مرورية، لمراقبة لجميع الأحداث التي تقع بنطاق العاصمة.

وأوضح المصدر أنه تم وضع إشارات ضوئية وإلكترونية بالميادين لتوجيه قائدي السيارات للطرق التي يقصودنها، والإشارات المعبرة عن حالات التوقف والانتظار لتصفية الكثافات التي تتواجد بداخل الميادين.

وأضاف المصدر أنه تم تركيب 260 كاميرا مرورية جديدة لـ 260 تقاطع مروري لها خاصية حصر السيارات في التقاطعات التي تشهد زحامًا، والتحكم في المدة الزمنية للإشارة وفتحها في تقاطع آخر، ليصل عدد الكاميرات إلى 570 كاميرا.

واستطرد المصدر أن تلك الكاميرات تقوم بتسجيل المخالفات إلكترونيًا منها ميدان التحرير، وكوبري أكتوبر، ومحور النصر، وميدان رابعة العدوية، وروكسي يوسف عباس، وطلعت حرب وميدان التحرير، ومنطقة عابدين، ومناطق متفرقة من وسط المدينة وطريق الكورنيش، ومداخل ومخارج الشوارع الرئيسية المؤدية للميادين الهامة.

ولفت المصدر إلى أن تركيب تلك الكاميرات يهدف إلى العمل على مراقبة جميع المحاور والميادين لرصد المخالفات المرورية وحوادث السير والأعطال التي تتسبب في إعاقة حركة المرور، فضلًا عن تغطيتها لحالات السرقة والحوادث الجنائية ولتسجيل جميع الأحداث والتي تكشف عن السيارات المسروقة، وإرسال أرقامها لغرفة التحكم بالإدارة، لضبطها في أقرب كمين مروري.

وأشار المصدر إلى أنه تم تركيب كاميرات أخرى بالوحدات للعمل على مراقبة مخارج ومداخل الوحدات ومتابعة سير الأعمال ورصد أي أعمال بلطجة.

وأكد أنه سيتم تركيب أجهزة رادار أعلى الطرق السريعة بنطاق المحافظة لرصد تجاوز السرعات، وكذلك لمتابعة حوادث السير.