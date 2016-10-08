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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة شمالاً حار جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 31

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة شمالاً حار جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 31 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة شمالاً حار جنوبًا.. والعظمى بالقاهرة 31

أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة شمالاً حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهاراً لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وسيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى
> القاهرة 23 31
> الإسكندرية 23 30
> مطروح 21 30
> بورسعيد 24 29
> دمياط 24 29
> بلطيم 24 30
> الإسماعيلية 23 32
> السويس 23 32
> العريش 17 30
> نخل 14 28
> طابا 17 30
> الطور 24 29
> مرسى علم 23 33
> الغردقة 23 32
> شرم الشيخ 26 33
> رفح 17 29
> كاترين 14 27
> سيوة 18 33
> المنيا 21 31
> الفيوم 21 31
> رأس سدر 21 30
> أبوسمبل 22 37
> وسط الدلتا 23 31
> أسيوط 19 32
> سوهاج 20 33
> الأقصر 22 36
> أسوان 23 38
> شلاتين 24 34
> حلايب 25 33
> الوادى الجديد 22 33
> قنا 21 34
> نويبع 25 32
> السلوم 17 33

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