صور.. «سيلفي» أحمد جمال وساندي في نادي النصر

أحيا المطربان أحمد جمال وساندي مساء أمس الجمعة، حفل شركة «دوكس» للتسويق الشبكي، برئاسة محمد حسن، داخل نادي النصر بمصر الجديدة.

حضر الحفل عدد كبير من الأسر والأعضاء بالإضافة الى موظفي الشركة وقام بالتنظيم الـ dj الشهير ياسر الحريري .

أحيت ساندي أولى فقرات الحفل والذي يعد الأول لها بعد طرح أحدث ألبوماتها “LOVE” حيث قدمت عدد كبير من أغانيها المميزة منها “حلوة جدا”، “عمال يدق”، “مخلصة”، وغيرها تم تكريمها خلال فقرتها من قبل شركة دوكس وقامت بالتقاط صورة بطريقة الـ “سيلفي” مع الجمهور .

بينما اختتم أحمد جمال الحفل واشعل لوصلات الرقص على أغاني البومه “يالا نعيش” التي تفاعل معها الجميع و تم تكريمه أيضا من قبل نفس الشركة والتقط العديد من الصور بطريقة الـ “سيلفي” مع معجبيه ممن تفاعلوا معه طوال فقرته.