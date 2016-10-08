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«ترامب» يواجه فضيحة جديدة بشأن سلوكه حيال النساء

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«ترامب» يواجه فضيحة جديدة بشأن سلوكه حيال النساء «ترامب» يواجه فضيحة جديدة بشأن سلوكه حيال النساء

المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد – أرشيفية

قبل يومين من مناظرة أساسية بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، هزت فضيحة الحملة الانتخابية الأمريكية مع تسريب تسجيل قديم للمرشح الجمهوري يدلي فيه بكلام بذيء ينم عن سلوك مهين للنساء، أرغمه على تقديم اعتذارات ودفع عددا من كبار مسؤولي الحزب إلى التنديد به فورا.

واستخدم ترامب في التسجيل كلاما فاضحا يشير إلى سلوك أقرب إلى المضايقة الجنسية، وفقًا لما أوردته وكالة الانباء الفرنسية.

وحصلت صحيفة واشنطن بوست على الفيديو، ولم ينقض ترامب صحته، بل قدم بعد ساعات اعتذارات في تسجيل فيديو مصور وزع على الصحافة.

وقال المرشح في فيديو الاعتذارات الذي سجل أمام برج ترامب “قلت ذلك، كنت مخطئا وأعتذر” مضيفا “أتعهد بأن أكون رجلا أفضل غدا”، واصفا هذا الجدل الجديد بأنه “وسيلة لتحويل الاهتمام”.

وتابع “قلت حماقات، لكن هناك فرق بين الكلام وأفعال آخرين” متهما الرئيس السابق بيل كلينتون زوج منافسته بأنه “أساء فعليا معاملة نساء، وهيلاري ضايقت ضحاياه وهاجمتهن وأهانتهن وخوفتهن” قبل أن يختم “سوف نتحدث في ذلك خلال الأيام المقبلة.. أراكم في المناظرة”.

ونأى العديد من كبار شخصيات الحزب الجمهوري على الفور بأنفسهم عن المرشح، وفي طليعتهم رئيس مجلس النواب بول راين الذي أبدى “اشمئزازه” من للكلام الوارد في الفيديو.

 

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