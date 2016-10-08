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تضامن الغربية تنظم برنامجا تدريبيا لمواجهة الكوارث باستاد طنطا الرياضى

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تضامن الغربية تنظم برنامجا تدريبيا لمواجهة الكوارث باستاد طنطا الرياضى تضامن الغربية تنظم برنامجا تدريبيا لمواجهة الكوارث باستاد طنطا الرياضى

>الغربية - مصطفى عادل

قال المحاسب جمال نصار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية إن المديرية ستنظم برنامجا تدريبيا عمليا بمركز الإغاثة لمواجهة الكوارث والاستعداد للسيول والأمطار.

 

وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تنفيذ تطبيق عملى يوم الاثنين المقبل باستاد طنطا الرياضى، لتجهيز الخيام وفردها، والإيواء العاجل للأسر المحتمل تضررها من أى كوارث، إلى جانب تقديم الدعم النقدى والإعاشة للأسر المصابة.

 

وصرح وكيل وزارة التضامن أن مؤسسة التكامل الاجتماعى تعمل جنبا إلى جنب مع مركز التكافل لتقديم كل المساعدات النقدية والعينية للأسر المتضررة، بالإضافة إلى قيام مؤسسة التكافل بالتجهيز لقوافل اجتماعية على مستوى جميع قرى ونجوع المحافظة فى الفترة المقبلة.


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