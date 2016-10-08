بالصور.. قبل وقوع الكارثة.. قوارب صغيرة تنقل 900 تلميذ يوميًا فى سوهاج

900 طالب وتلميذ بمختلف مراحل التعليم "ابتدائى إعدادى وثانوى عام وفنى" يتعرضون للموت يوميًا أثناء عبورهم لنهر النيل بصفة دورية من أجل الذهاب إلى المدارس لتلقى العلم، هؤلاء الطلاب هم من أبناء الجزيرة المستجدة التابع لمركز ومدينة المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

فى البداية تقول "أم يوسف"، لـ"اليوم السابع"، أنا أم لـ3 طلاب بمراحل التعليم المختلفة، يوميًا أقوم بنقلهم باستخدام الفلوكة الخاصة بنا من شرق النيل بالجزيرة المستجدة إلى غرب النيل بمدينة المنشأة، من أجل الذهاب للمدرسة.. نتعرض خلال هذه الرحلة للموت المؤكد كل يوم دون أن ينظر لحالنا أحد، فالجزيرة يزيد عدد سكانها عن 12 ألف نسمة، ومع ذلك لا توجد بها مدرسة واحدة ولا وحدة صحية ولا محطة مياه، ونطالب المحافظ بسرعة التدخل من أجل وضع عبارة نهرية آمنة لنقل أبنائنا.

أما طلاب وتلاميذ المدارس فقالوا: نحن نستقل يوميًا مركبًا شراعيًا متهالكة تعرضت للانقلاب أكثر من مرة، حمولتها 50 شخصًا ولكن يستقلها من 100 إلى 150 تلميذًا فى الرحلة الواحدة من الشرق إلى الغرب، ونتعرض خلال تلك الرحلة إلى للموت غرقًا لأسباب متعددة، أهمها أن المركب الشراعى قديم ومتهالك ويعمل بقوة دفع الرياح، والحمولة الموجودة بها أكثر من المحدد، ولا يوجد بها أبسط قواعد الإنقاذ والسلامة وغير مرخصة، ويقودها رجل مسن بلغ من العمر أرذله، ما يعرضنا لخطر اصطدام المركب الشراعى بأحد الصنادل المارة أثناء نقل الطلاب.

وناشد الطلاب رئيس الحكومة وكل من لديه ضمير أن ينظر إلى ما هم فيه، وأن يساعد فى تحقيق رغبتهم فى تحصيل العلم، ويوفر لهم وسيلة نقل آدمية وآمنة.