الثوم وزيت الزيتون يحميان من عدوى الخميرة المهبلية

عدوى الخميرة المهبلية نوع من الفطريات التي تعيش عادة في المهبل بأعداد كبيرة فهي مزعجة كثيرا، وتشير الدراسات إلى أن هذه العدوى يمكن الشفاء منها من خلال بعض العلاجات المنزلية خاصة في المراحل الأولى من المرض.

وتسبب هذه العدوى الحكة والحرقان والجماع المؤلم وأهم شيء ينصح به الأطباء أثناء الإصابة بهذه العدوى هو التركيز في النظام الغذائي المتبع والإكثار من تناول بعض الأطعمة التي تقي من هذا المرض والتي استعرضها موقع "هيلث دايجست"

1-الثوم

لدى الثوم قدرة هائلة على حماية الجسم من الفطريات، وينصح الأطباء بتناول من فصين إلى 4 فصوص من الثوم يومياً فللثوم قدرة هائلة على الحماية من عدوى الخميرة المهبلية، كما أن الثوم يعزز الجهاز المناعي ويحارب البكتريا الضارة ويحمي القناة الهضمية وينشط الكبد ويحصر المواد السامة بالجسم للتخلص منها.

2-البصل

توجد العديد من البكتريا التي يحاربها البصل ، وأهمها بكتريا عدوى الخميرة المهبلية، فالبصل يقلل الانتفاخ والذي في الأغلب يحدث عند النساء اللاتي يعانين من عدوى الخميرة.

3-زيت جوز الهند

يحتوي جوز الهند على حامض اللوريك والكابريليك وتناول زيت جوز الهند ويمكن أن يحمي من وجود عدوى الخميرة كما أنه يقوي جهاز المناعة.

4-زيت الزيتون

تشير الدراسات إلى أن زيت الزيتون من أهم العلاجات المنزلية التي يجب التركيز عليها للحماية من عدوى الخميرة المهبيلة.