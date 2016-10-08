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إصابة 8 عمال باختناقات بسبب تسريب غاز بمحطة لمياه الشرب بالشرقية

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إصابة 8 عمال باختناقات بسبب تسريب غاز بمحطة لمياه الشرب بالشرقية إصابة 8 عمال باختناقات بسبب تسريب غاز بمحطة لمياه الشرب بالشرقية

>الشرقية - إيمان مهنى

استقبلت مستشفى منيا القمح المركزى بالشرقية، 5 مصابين عمال محطة مياه الشرب بقرية العزيزية يعانون من اختناقات بسبب استنشاق غاز، فيما تم علاج 3 آخرين فى مكان الحادث.

 

وقال الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة، لـ"اليوم السابع"، إن هناك 8 أشخاص تعرضوا للإصابة باختناقات نتيجة تسريب غاز الكلور من تنك المحطة، معظمهم من عمال المحطة، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، التى قامت بعلاج 3 حالات منهم فى مكان الحادث، وتم نقل 5 إلى المستشفى للعلاج وحالاتهم مستقرة.

 

وسيطرت حالة من الذعر على المواطنين فى قرية العزيزية التابعة، بسبب حدوث تسريب فى تنك للكلور بمحطة مياه الشرب بالقرية.

 

وأكدت غرفة الازمات والكوارث بالشرقية، أنه تم التعامل مع الامر فور وقوعة، وأن خدمة مياه الشرب منتظمة بالقرية والقرى المربوطة على المحطة.


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