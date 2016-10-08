ويكيليكس ينشر وثائق سرية لمرشحة الحزب الديمقراطى بأمريكا هيلارى كلينتون

نشر موقع ويكيليكس، الألاف رسائل البريد الإلكترونى، لجهاز جون بوديستا رئيس حملة المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون، واعدا بنشر المزيد مما سماها بالمجموعة النفيسة.

وأكدت هذه الوثائق تلقى هيلارى كلينتون لمبالغ مالية لقاء خطابات ألقتها وعرضا لمقتطفات وتصريحات أدلت بها عن وول ستريت والسياسة التجارية.

وفى شهر سبتمبر ظهر أسانج على قناة فوكس نيوز ، وجدد تأكيده على أن ويكيليكس تملك وثائق تضر بهيلارى كلينتون وأن الموقع سيقوم بالإفراج قريبا عن مقتطفات صغيرة عن بعض من هذه الوثائق، إلا أن ذلك لم يظهر بعد.

ويأمل معارضو كلينتون، وهم أكثر المتحمسين للإفراج عن هذه الوثائق، إلى الإفراج عنها خلال هذا الشهر لتكون "مفاجأة أكتوبر" لتطلق رصاصة الرحمة على حملة كلينتون الانتخابية.