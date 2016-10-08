"الأقصر" تخطط لبناء أضخم استاد دولى مغطى استعدادًا لكأس العالم للشباب

أعلن محمد سيد بدر محافظ الأقصر، عن المضى قدماً فى بناء أول وأضخم استاد دولى مغطى بالكامل، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة فى جانب السياحة الرياضية وترويجها بالأقصر تساعد فى تنوع مصادر السياحة، حيث إن الأقصر تقرر أن تستضيف مجموعة كاملة فى نهائيات كأس العالم للشباب التى تستضيفها مصر عام 2020/2021.

وأضاف محافظ الأقصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موقع الاستاد تقرر أن يكون فى مدينة الطود على مساحة 30 فدانًا لإقامة استاد دولى مغطى بالكامل، ومن المقرر أن يكون استادًا دوليًا يسع من 12 لـ15 ألف مشجع، يساعدنا على استضافة أكبر قدر ممكن من البطولات الرياضية المحلية والدولية، وبالأخص أنه سيفيد كثيراً أندية الصعيد التى تصعد بكل قوة وتثبت جدارتها فى بطولة الدورى المصرى حالياً كنادى أسوان ونادى النصر للتعدين، وكذلك نادى الأقصر الرياضى ونادى المدينة المنورة اللذان يلعبان فى دورى الدرجة الثانية والثالثة ويتنافسان كل عام على الصعود للدورى الممتاز أو الثانى، وبهذا يخدم الاستاد الجديد فى حل أزمة الملاعب الكروية المنعدمة والضعيفة فى جنوب الصعيد.

وأوضح محمد بدر، فى تصريحاته، أن خطة بناء الاستاد الجديد والأول فى الأقصر، سيساعد الأقصر فى أن يكون بداخلها صالتان مغطيتان، الأولى بمدينة طيبة وهى الصالة المغطاة والتى تتسع لـ2000 مشاهد، والثانية سيكون الاستاد المتكامل المقرر بناؤه لاستضافة البطولات المحلية والدولية، وكذلك سيجهز لاستضافة كافة سباقات الخماسية وألعاب القوى.

وقال محافظ الأقصر محمد بدر، أنه فى نفس الجانب الرياضى وتنشيط السياحة الرياضية بالأقصر، فيجرى الإعداد لتخصيص قطعة أرض كبرى لإقامة أكبر "مضمار خيول" داخل أرض مدينة طيبة الجديدة شمالى المحافظة، وذلك فى إطار خطة المحافظة المستقبلية لاستضافة كافة ألعاب الفروسية وسباقات الخيول المصرية والعربية والعالمية لتنشيط قطاع الرياضات المتنوعة، وهى من الأمور التى تتعلق بالسياحة الرياضية داخل محافظة الأقصر لضمان أكبر قدر من الاستمتاع للسائح لدى تواجده بمحافظة الأقصر.

وأوضح محمد بدر، أنه لإقامة هذا المضمار المخصص للخيول الجديد سيتم خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب توفير الاعتمادات المالية اللازمة له استقدام خبراء عالميين فى هذا المجال، للتخطيط لإقامته وبناؤه بصورة مشرفة وتليق بمصر والأقصر أمام العالم أجمع، حيث إنه سيكون دافعًا كبيرًا لمصر بجانب الاستاد الدولى المغطى الذى يشمل كافة الألعاب الكروية وألعاب القوى وسباقات الخماسى الحديث للتزاحم ع كبرى الدول العالمية للتقدم لاستضافة بطولات الأولمبياد.

وقال محافظ الأقصر، إن تلك الخطط والتطورات الرياضية الجديدة فى الأقصر لم ولن تتوقف عند الاستاد ومضمار الخيل، ولكن توجد خطط أخرى لتدشينها فى الأقصر لتكون مدينة متكاملة سياحياً وأثرياً وأيضاً رياضياً لتعين وزارة الشباب والرياضة لتزيين ملفها فى البطولات الدولية والعالمية للتقدم لها بكل قوة ودون تردد.