"المؤتمر": أنهينا اختيار 40% من مرشحى الحزب لانتخابات المحليات

قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب انتهى من اختيار أكثر من 40% من مرشحيه، المقرر خوضهم انتخابات المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن الاختيارات جاءت بعد إجراء الحزب دورات وتصفيات على المتقدمين لخوض الانتخابات.

وأوضح صميدة لـ"اليوم السابع"، أن حزب المؤتمر أحد أعضاء ائتلاف دعم مصر فى انتخابات مجلس النواب بالدور الأول والثانى، ومن المقرر أن يخوض انتخابات المجالس المحلية مع قائمته بعد إجراء المشاورات والتنسيق مع القوى السياسية المختلفة.

وأشار رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحزب يفضل إجراء انتخابات المجالس المحلية بالقائمة المطلقة، لافتًا إلى أن إجراءها بنظام الثلث والثلثين سيعرض الانتخابات للطعن المستمر.