ضبط الأنسولين وتناول أطعمة "أوميجا 3" يقللان "ضغط العين"

تراكم السوائل يمكن أن يسبب ضغط العين الذي يسبب كثيرا من الأوجاع، والصداع، وفى بعض الحالات يتسبب فى الإصابة بالمياه الزرقاء على العين التى تؤثر على الألياف العصبية في العين، ومع عدم علاج الضغط يمكن أن يتطور الأمر وينتهى المطاف بالإصابة بالعمى، وذلك وفقاً لما نشره موقع Health Line.

وتوجد بعض الأمور التى ينصح بها الأطباء وتساعد في تخفيف ضغط العين منها:

1-الحفاظ على نسبة الأنسولين منخفضة فى الجسم

الأشخاص المصابون بأمراض مثل السكر والسمنة وارتفاع ضغط الدم يكون لديهم قدرة أكبر على مقاومة الأنسولين التى تدفع الجسم إلى إنتاج المزيد من الأنسولين وهذا بدوره يمكن أن يزيد من ضغط العين، ولذلك يفضل تجنب الأطعمة التى تسبب زيادة مفاجئة فى مستويات الأنسولين منها المكرونة والخبز والحبوب والأرز.

2-ممارسة التمرينات بانتظام

ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام يساعد على خفض مستويات الأنسولين وحماية العينين من ارتفاع ضغط الدم خاصة رياضة الركض وركوب الدراجات والمشي السريع وينصح الأطباء بممارسة التمرينات الرياضية لمدة نصف ساعة على الأقل يومياً من 3-5 أيام في الأسبوع.

3- تناول أحماض أوميجا 3

أطعمة أوميجا 3 مهمة للصحة بشكل عام فهى يحسن وظيفة شبكية العين ويمنع حدوث ضغط العين ومن أهم الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 السردين والتونة والرنجة والمحار.

4-الحفاظ على الجسم رطباً

من أهم علاجات ضغط العين تناول كم كبير من السوائل وخاصة الماء فالجفاف يعرض العين لارتفاع الضغط.