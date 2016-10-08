بالفيديو: رسائل مرعبة من شبح توأم كريستين ستيوارت في Personal Shopper

أطلقت مؤسسة IFC للأفلام التريلر الرسمي الثاني لفيلم "Personal Shopper"، الحاصل على جائزة أفضل مخرج لـ أوليفييه أساياس وترشح لمنافسات السعفة الذهبية بمهرجان كان، وشهد تألقاً للنجمة كرستين ستيوارت التي تقدم شخصية خارقة تتلقى الرسائل من شبح توأمها.

الفيلم المنتظر عرضه يوم 10 مارس 2017 تدور أحداثه حول فتاة أمريكية تدعى "مورين"، تنتقل إلى باريس بعد الموت المفاجئ لأخيها التوأم بأزمة قلبية، وكان الشقيقان قد قطعا عهدًا أنه في حالة وفاة أي منهما قبل الآخر، لابد أن يرسل إليه إشارة من عالمه الآخر، فكانت البداية بمواجهتها شبحًا، ثم تلتها أشياء أكثر غرابة.

يشارك ببطولة الفيلم كريستين ستيوارت ولارس إيدنجر، وسيجريد بوعزيز، وأوليفا روس، وباسكال رامبرت، ويُعد هذا الفيلم التعاون الثاني الذي يجمع بين الممثلة كريستين ستيوارت والمخرج الفرنسي أوليفر أساياس، وذلك بعد فيلم "Clouds of Sils Maria" الذي تم عرضه في 2014

شاهد التريلر الرسمي الثاني للفيلم<